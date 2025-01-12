Названы специи, улучшающие пищеварение и ускоряющие обмен веществ

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин в беседе с «Доктор Питер» назвал пять полезных для человека пряностей. Многие из них можно найти почти на каждой кухне.

Имбирь можно добавить в чай, напитки, маринады, при тушении и запекании. Имбирь полезен при вздутии живота, может подавлять тошноту. Содержащееся в нем вещество гингерол ускоряет производство ферментов поджелудочной железы, которые отвечают за расщепление жиров. Специя полезна и тем, кто следит за своим весом.

Куркума еще одна полезная специя. Больше пользы будет если сочетать ее с черным перцем. Куркума стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, усиливает выработку желчи, ускоряет расщепление жиров и обмен веществ в целом. Специя снижает кислотность желудка, подавляет воспалительные процессы, нормализует состав микробиоты, подавляет рост грибов и условно-патогенных микроорганизмов. Куркуму можно добавить в суп, овощное рагу и другие блюда.

Также полезен черный перец – он стимулирует выработку ферментов поджелудочной железы и кишечника, что ускоряет процессы расщепления жиров и углеводов. Его регулярное употребление повышает усвоение многих витаминов и микроэлементов. Щепотку молотого перца можно добавлять в салат, суп, мясные и овощные блюда в процессе приготовления или уже в готовую еду.

Еще одна полезная специя – фенхель. В нем содержится клетчатка, что благотворно влияет на кишечник. Специя ускоряет прохождение пищи и предупреждает образование газов. Добавить ее можно в соус, рыбу, блюда из морепродуктов, салаты. Специю нельзя употреблять при эпилепсии.

Ускорить переваривание пищи, улучшит усвоение питательных веществ и предотвратить чувство тяжести может тмин. Специя полезна в борьбе с возбудителями кишечных инфекций. Добавлять тмин можно в выпечку, овощи и мясные блюда.

Врач напомнил, что у специй есть противопоказания и употреблять их не стоит при обострении различных заболеваний. Так, куркуму нельзя при нарушении свертываемости крови, имбирь - на поздних сроках беременности. // фото freepik.com/