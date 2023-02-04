Названы самые популярные имена новорожденных в Карелии

В 2022 году в Карелии появились на свет 4408 детей. Среди них 2281 мальчик и 2127 девочек. Об этом сообщает управление ЗАГС по РК.

В ведомстве назвали самые популярные имена, которые давали новорожденным в прошлом году. Среди мужских имен часто встречались Артем, Александр, Матвей, Максим, Михаил, Тимофей, Дмитрий, Иван, Марк и Лев, среди женских - София, Ева, Алиса, Мария, Анна, Полина, Варвара, Василиса, Ксения и Виктория.

Имена Роман, Даниил, Дарья и Екатерина, которые были популярны в 2021 году, родители стали выбирать реже.

Встречались и имена, которыми называли только одного ребенка. Это, например, Авдей, Елизар, Клим, Трофим, Филат или Аглая, Веселина, Зоя, Марта, Эльвира. // Фото: unsplash.com