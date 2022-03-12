Названы самые полезные продукты для сердца

Популярный теледоктор Александр Мясников перечислил полезные для сердца продукты.

В частности, это компоненты популярной средиземноморской диеты. Среди них - фрукты, овощи и рыба. Также Мясников рассказал, что снизить уровень «плохого» холестерина помогут орехи, темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и дикий красный рис, сообщает РИА Новости.

Также врач посоветовал не употреблять калорийную пищу и продукты с высоким содержанием животных жиров. (фото pixabay.com, Pexels)