Названы регионы-лидеры по цифровизации в сфере здравоохранения

Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Карелия не вошла в список лидеров, ее нет и в топе аутсайдеров. Результаты были оглашены сегодня вице-премьером Дмитрием Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти. Об этом пишет ТАСС.

Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения: Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки,

– сказал он.

Добавим, что критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом; внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.