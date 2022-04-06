Названы продукты, подорожавшие в Карелии сильнее всего

Карелиястат опубликовал данные о росте цен на продукты в республике в этом году. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

С начала года сильнее всего в Карелии подорожали овощи - они подскочили в цене на 23,5%. Фрукты и цитрусовые подорожали на 12,1%. Макаронные изделия выросли в цене на 5,0%, кондитерские изделия - на 4,3%, крупа и бобовые - на 3,5%.

Индекс потребительских цен в феврале 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 102,3%, отмечает статистика. Фото pixabay.com/652234