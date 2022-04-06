Жителей Карелии проконсультируют по ценам и тарифам

Завтра, 7 апреля, госкомитет РК по ценам и тарифам проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие смогут получить консультацию от руководителей и специалистов госкомитета. Звонить можно будет в течение часа с 17:00 до 18:00.

Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно задать по телефону: (814 2) 77-79-49. Фото pixabay.com/nattanan23