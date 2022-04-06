Депутат Заксобрания Карелии купил отель «Онежский замок»

Депутат Законодательного собрания Карелии Виталий Красулин стал владельцем отеля «Онежский замок», расположенного в устье реки Неглинки на набережной Онежского озера в Петрозаводске. Об этом сообщает портал Karelia.news.

Как рассказал изданию сам Виталий Красулин, гостиница была куплена в декабре прошлого года у московского собственника. Сумма сделки - 94 миллиона рублей. Депутат отметил, что специально для приобретения гостиницы взял большой кредит.

По словам Красулина, были сохранены все рабочие места и все сотрудники. В ближайшее время в здании планируется сделать косметический ремонт.

В отеле «Онежский замок» шесть этажей. На них расположены 36 номеров, сауна и ресторан. Фото паблика отеля «Онежский замок» / vk.com