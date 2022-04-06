Опубликовано видео обрушения кирпичной трубы в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал видео второго подрыва кирпичной трубы в районе Выгойнаволок. Со второй попытки конструкцию все же удалось разрушить.

На кадрах видно, как специалисты готовят подрыв трубы. Затем происходит сам взрыв, и труба падает на землю.

Напомним, первую попытку снести старую трубу, простоявшую 45 лет, предприняли 4 апреля. В тот день конструкция устояла. Сам момент подрыва также был снят на видео. Сегодня днем трубу все же повалили.