06 апреля 2022, 17:51
Общество

Опубликовано видео обрушения кирпичной трубы в Петрозаводске

Трубу в районе Выгойнаволок удалось успешно подорвать только со второго раза

Глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал видео второго подрыва кирпичной трубы в районе Выгойнаволок. Со второй попытки конструкцию все же удалось разрушить.

На кадрах видно, как специалисты готовят подрыв трубы. Затем происходит сам взрыв, и труба падает на землю.

Напомним, первую попытку снести старую трубу, простоявшую 45 лет, предприняли 4 апреля. В тот день конструкция устояла. Сам момент подрыва также был снят на видео. Сегодня днем трубу все же повалили.

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Петрозаводск
Выгойнаволок
труба
Взрыв
владимир любарский
новости петрозаводска