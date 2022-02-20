Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты хранить в холодильнике небезопасно. Об этом рассказал автор китайского портала WeChat, его слова приводит РИА Новости.

Во-первых, в холодильнике не стоит хранить приправы и специи. К примеру, такие специи, как бадьян и перец, при хранении в холодильнике начинают отсыревать, в результате в них вырабатываются афлатоксины, которые вызывают заболевания печени.

Также нельзя держать в холодильнике тропические фрукты, предупредил автор. Так, бананы, личи и другие тропические плоды не только не сохраняют в холодильнике свежесть, но и ускоряют гниение, при этом в низкотемпературной среде во фруктах будут размножаться бактерии и вырабатываться те же афлатоксины.

Не следует хранить в холодильнике и такой распространенный продукт, как лапша. «Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье», - предупредил пользователь WeChat.

По его словам, соленые овощи также не рекомендуется хранить в холодильнике. Кроме того, туда не следует помещать лекарственные растения, так как при нахождении рядом с пищевыми продуктами в течение длительного времени в них могут проникнуть различные бактерии и влага, что приведет к утрате полезных свойств. Фото pixabay.com/Pexels