Королева Великобритании заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У нее проявились легкие симптомы заболевания, похожие на симптомы простуды, сообщает газета The Telegraph.

«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели»,

- пишет издание со ссылкой на Букингемский дворец.

Королеве Великобритании сейчас 95 лет. Фото ria.ru