20 февраля 2022, 15:10
Королева Великобритании заразилась коронавирусом
У Елизаветы II легкие симптомы простуды
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У нее проявились легкие симптомы заболевания, похожие на симптомы простуды, сообщает газета The Telegraph.
«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели»,
- пишет издание со ссылкой на Букингемский дворец.
Королеве Великобритании сейчас 95 лет. Фото ria.ru