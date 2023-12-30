Названы привычки, продлевающие жизнь

Привычки, которые могут улучшить здоровье и продлить жизнь, назвала «Газета.ру». Всего их пять.

Следует обратить внимание на питание – потреблять преимущественно растительную пищу. Важно следить за весом. Ожирение повышает шансы развития болезней сердца, сосудов, диабета и рака. Следует регулярно заниматься физкультурой. Активность защищает от стресса, улучшает психическое здоровье, снижает давление и защищает от хронических заболеваний.

Также нужно отказаться от курения и вейпов. Также следует избегать социальной изоляции. Одиночество увеличивает риск ранней смерти, болезней сердца, инсульта, деменции, тревоги и депрессии. // фото freepik.com/ wayhomestudio