Россиянам подсказали заправки для праздничных блюд

Какую альтернативу выбрать майонезу, подсказал шеф-повар Григорий Малышев. В беседе с Pravda.Ru он рассказал, что дома любой может сделать свой майонез. В соус входят желтки, масло, горчица, при этом ингредиенты можно менять на другие, а вместо масло использовать воду или огуречный рассол.

В греческий термойогурт 2% жирности можно добавить желтки или каперсы, лимонную кислоту, сахар, соль. На основе сметаны можно приготовить тартар. Для этого следует положить укроп, соленые огурцы, немного горчицы. Такая заправка подойдет к оливье или горячей рыбе.

Заправку можно приготовить на основе сливок. К ним можно добавить виноградный или яблочный уксус, немного сахара, перемешать. По консистенции получится густая сметана, она подойдет для любых салатов. // фото freepik.com