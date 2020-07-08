Названы места, где сейчас риск заразиться коронавирусом наиболее велик
Даже летом риск заразиться коронавирусом весьма велик. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям», где вероятность подцепить вирус наиболее высока.
Самыми опасными с этой точки зрения являются замкнутые плохо проветриваемые помещения, отметил специалист. Также коронавирус легко можно подхватить в очередях, общественном транспорте и в других местах, где люди близко подходят друг к другу. При этом, чем больше времени человек проводит в таких местах, тем выше риск заражения.
Одним из самых опасных мест специалисты считают аптеки, куда приходят, в том числе, и уже заболевшие люди. Также россиянам посоветовали воздержаться от посещения баров, ресторанов, караоке-клубов и храмов.
Соблюдение дистанции и использование индивидуальных средств защиты должно быть продолжено, уверены медики.