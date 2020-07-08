08 июля 2020, 19:18
Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа
Яхта «Мария» остановит автомобильное движение по федеральной трассе на границе Карелии и Ленинградской области
В четверг, 9 июля, движение по трассе «Кола» остановится на два часа. Дорога будет перекрыта с 8:50 до 10:50 утра в районе Лодейного Поля, сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Причиной перекрытия трассы станет разводка моста через реку Свирь. Путепровод разведут специалисты РЖД для прохода вверх по реке яхты «Мария».
Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.