08 июля 2020, 19:18
Россия

Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа

Яхта «Мария» остановит автомобильное движение по федеральной трассе на границе Карелии и Ленинградской области

В четверг, 9 июля, движение по трассе «Кола» остановится на два часа. Дорога будет перекрыта с 8:50 до 10:50 утра в районе Лодейного Поля, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Причиной перекрытия трассы станет разводка моста через реку Свирь. Путепровод разведут специалисты РЖД для прохода вверх по реке яхты «Мария».

Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Ленинградская область
трасса Кола
перекрытие движения
развод моста
Свирь
Лодейное поле