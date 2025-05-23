Названы марки машин, на которых можно будет работать в такси

Восемь моделей автомобилей допустили для работы в такси. Об этом сообщает издание «За рулем». В списке автомобили «Лада» и китайские бренды Haval, BAIC и Kaiyi.

Со следующего года российские таксопарки смогут использовать автомобили Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 для перевозок пассажиров в эконом- и комфорт-классе.

Перечисленные автомобили производят в России, у них высокая степень локализации. Предполагается, что в бизнес- и премиум-классе может возникнуть нехватка машин высокого класса.

Вероятно, на фоне ограничения перечня допустимых моделей услуги такси могут подорожать.

Ранее стало известно, что в Карелии аннулировали 78 разрешений на перевозки пассажиров легковым такси. © «Петрозаводск говорит»