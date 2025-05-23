23 мая 2025, 14:09
Россия

Названы марки машин, на которых можно будет работать в такси

В списке автомобилей, разрешенных для работы в такси в России с 2026 года, всего восемь моделей
фото unsplash.com

Восемь моделей автомобилей допустили для работы в такси. Об этом сообщает издание «За рулем». В списке автомобили «Лада» и китайские бренды Haval, BAIC и Kaiyi.

Со следующего года российские таксопарки смогут использовать автомобили Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5 для перевозок пассажиров в эконом- и комфорт-классе.

Перечисленные автомобили производят в России, у них высокая степень локализации. Предполагается, что в бизнес- и премиум-классе может возникнуть нехватка машин высокого класса.

Вероятно, на фоне ограничения перечня допустимых моделей услуги такси могут подорожать. 

Ранее стало известно, что в Карелии аннулировали 78 разрешений на перевозки пассажиров легковым такси. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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модель