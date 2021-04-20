20 апреля 2021, 07:05
Экономика

Названы факторы для эффективного накопления денег

Экономист Сергей Смирнов перечислил факторы для эффективного приумножения накоплений 

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов перечислил факторы эффективного накопления денег. По его словам, откладывать 10% от ежемесячной зарплаты не всегда хорошая идея, когда зарплаты едва хватает на удовлетворение базовых потребностей. Рассчитывать уровень дохода, при котором можно откладывать деньги, следует индивидуально.

«Основные факторы - должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения»,

- цитирует финансового эксперта News.ru.

Экономист пояснил, что открытие банковского вклада – это надежно, но не принесет большой прибыли, хотя и гарантирует сохранность. По мнению Смирнова, можно обратить внимание на облигации федерального займа. Более рискованным способом приумножить накопления является торговля с индивидуального инвестиционного счета.

Экономист не видит целесообразности в том, чтобы вкладывать свободные деньги в покупку недвижимости для сдачи в аренду. Отбивать стоимость квартиры придется очень долго. А в случае продажи менее чем через три года с момента покупки придется еще и заплатить налог. (фото konkurent.ru)

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экономист
сбережения
банковский вклад