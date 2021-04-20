Названы факторы для эффективного накопления денег

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов перечислил факторы эффективного накопления денег. По его словам, откладывать 10% от ежемесячной зарплаты не всегда хорошая идея, когда зарплаты едва хватает на удовлетворение базовых потребностей. Рассчитывать уровень дохода, при котором можно откладывать деньги, следует индивидуально.

«Основные факторы - должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения»,

- цитирует финансового эксперта News.ru.

Экономист пояснил, что открытие банковского вклада – это надежно, но не принесет большой прибыли, хотя и гарантирует сохранность. По мнению Смирнова, можно обратить внимание на облигации федерального займа. Более рискованным способом приумножить накопления является торговля с индивидуального инвестиционного счета.

Экономист не видит целесообразности в том, чтобы вкладывать свободные деньги в покупку недвижимости для сдачи в аренду. Отбивать стоимость квартиры придется очень долго. А в случае продажи менее чем через три года с момента покупки придется еще и заплатить налог. (фото konkurent.ru)