Названа величина прожиточного минимума в Карелии

С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума в Карелии для трудоспособных граждан составит 20 265 рублей, для пенсионеров – 15 989 рублей, для детей – 18 034 рубля.

Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по республике для регулирования оплаты труда и определения размера пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, для иных целей обязательного социального страхования установлена в размере 18592 рубля на душу населения в месяц. Об этом сообщили в Карелиястат.

Предварительно, среднедушевые доходы в Карелии за 2022 год составили 44 544 рубля, что выше, чем в 2021 году на 25,9%. Доходы ниже прожиточного минимума в Карелии, по данным на 2022 год, имеют в Карелии 78,4 тысяч человек, или 13% от общей численности населения республики. // фото «Петрозаводск говорит»