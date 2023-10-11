Газопровод в Мурманскую область проложат через Карелию

Мощность строящегося газопровода-отвода «Волхов – Мурманск – Белокаменка» специально увеличили для обеспечения топливом Карелии. Об этом на международном энергетическом форуме в Москве заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, передает «Интерфакс».

Эта компания прокладывает трубу, по которой сжиженный газ будут подавать на предприятие в Мурманске. Одновременно топливо поступит и в регионы, по которым пройдет газопровод, в том числе в Карелию.

- Для Мурманского СПГ мощность газопровода — 30 миллиардов кубометров. Правительственное решение было — пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 миллиардов кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области,

- заявил Михельсон.

Газ по трубе «Волхов-Мурманск» пойдет через Карелию. Это позволит провести полную газификацию республики, отметили региональные власти. // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com