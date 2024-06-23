Названа средняя стоимость отдыха в Турции на двоих

Отдохнуть на турецком берегу в июле обойдется для двоих в среднем 135-160 тысяч рублей. Это стоимость десятидневного тура в четырехзвездочном отеле, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Туры в более комфортные «четверки» стоят дороже самых дешевых «пятерок»: в среднем 220-250 тысяч.

Отдых в пятизвездочной гостинице с развитой инфраструктурой составит не менее 315-350 тысяч и выше на двоих.

В августе более существенный рост цен по сравнению с июлем наблюдается в бюджетном и среднем сегментах. // фото «Петрозаводск говорит»