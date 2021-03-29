Названа самая привлекательная звезда старше 40 лет

Актриса и певица Дженнифер Лопес названа самой привлекательной знаменитостью старше 40 лет. За нее отдали голоса большинство участников опроса, проведенного на сайте сервиса по поиску клиник эстетической медицины Glowday, пишет «Лента.ру».

Около 38 процентов опрошенных женщин заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес. В то же время 34 процента респонденток назвали своим кумиром 52-летнюю актрису Дженнифер Энистон и отдали ей второе место рейтинга. Следующей в списке оказалась 40-летняя телезвезда Ким Кардашьян, которая набрала 31 процент голосов.

На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита, на пятом и шестом - супругов Викторию (46 лет) и Дэвида Бекхэмов (45 лет). Они получили 28 и 23 процента голосов соответственно.

В список самых привлекательных звезд среди мужчин также вошли голливудские актеры Брэд Питт, Том Круз, Хью Джекман, Том Харди и Джордж Клуни, среди женщин - супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, телеведущая Тесс Дэйли и актриса Риз Уизерспун. Фото: @JLo