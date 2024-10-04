Названа продолжительность обрушившейся на Землю магнитной бури
Магнитная буря продлится на Земле до понедельника. Временами она будет сильной, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил синоптик, в ночь на пятницу магнитосфера Земли была спокойной, хоть и ожидалось, что к этому времени буря уже начнется.
«Последнее обновление прогностических данных передвинуло начало магнитных бурь на середину сегодняшнего дня. При этом по-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 - сильных магнитных бурь, и, что более интересно, продлятся как минимум трое суток - по уточненным данным, учитывающим последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника», - рассказал специалист. // Фото: unsplash.com / Jeremy Bishop