Названа дата перезапуска популярного шоу «Дом-2»

Популярное реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир с 19 апреля. Шоу стартует в 22:00. О перезапуске проекта РИА Новости сообщили на телеканале «Ю».

Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала. Ведущими реалити-шоу будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Напомним, ТНТ объявил о закрытии шоу «Дом-2» в декабре 2020 года. Первый выпуск телепроекта вышел в эфир в 2004 году. Его участники - девушки и молодые люди, которые пытаются найти и построить на телешоу свою любовь. (фото sputnik.ru)