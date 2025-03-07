Назван защищающий от нескольких видов рака продукт

Иммунолог Андрей Продеус назвал популярный продукт, защищающий от нескольких видов рака. Слова ведущего программы «Жить здорово!» приводит «Лента.ру».

Как отметил Продеус, россиянам стоит обязательно включить в свой рацион кукурузу. В этом продукте содержится микроэлемент под названием селен. Он нужен в организме для активизации иммунной системы и профилактики рака, подчеркнул медик.

Употребление кукурузы снижает риск развития рака печени, толстого кишечника, а также возникновения злокачественных опухолей в легких и груди, резюмировал специалист.

Напомним, ранее онколог Андрей Пылев перечислил привычки, которые могут помочь минимизировать риск развития рака.