Двое рыбаков утонули на водоеме в российском регионе

В Северной Осетии на водоеме погибли двое рыбаков, которые решили рискнуть жизнью и вышли на тонкий лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла в четверг, 6 марта, в селе Комсомольское. Два человека отправились на пруд на рыбную ловлю. Тонкий лед не выдержал и треснул. Люди оказались в воде и выбраться уже не смогли. Тела погибших были подняты на поверхность водолазами МЧС.

Спасатели напоминают, что выходить на весенний лед опасно для жизни. Толщина льда для одинокого пешехода должна составлять не менее 10 сантиметров. В темноте и в непогоду выходить на лед категорически запрещается.