Названы снижающие риск развития рака привычки

Онколог Андрей Пылев перечислил привычки, которые могут помочь минимизировать риск развития рака. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Медик посоветовал в первую очередь отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и вредной пищей. Также не следует увлекаться загаром. Все перечисленное - мощные провокаторы развития рака.

Для профилактики рака необходимы контроль за весом и активный образ жизни, подчеркнул онколог. Также он напомнил о важности регулярной диспансеризации. Привычка следить за здоровьем может помочь обнаружить рак на ранней стадии, что значительно увеличивает шансы на выздоровление, подытожил Пылев. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal