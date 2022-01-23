Назван способ выявить омикрон без тестирования

Американский специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг перечислила основные симптомы омикрон-штамма коронавируса и выделила главный из них. Слова эксперта приводит РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. Врач считает, что по некоторым признакам человек может определить, что заразился новым штаммом.

«Кашель, заложенность носа, насморк и усталость - по-видимому, характерные симптомы варианта "омикрон". Однако, в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом»,

- рассказала Полинг. Она отметила, что к таким выводам медики пришли после наблюдений за больными.

В Карелии по состоянию на 21 января были выявлены 82 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Фото pixabay.com/Anestiev