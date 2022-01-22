Мужчина сходил в магазин и стал сказочно богатым

Житель Литвы выиграл в лотерею рекордные для стран Балтии 24 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Счастливый билет был куплен 20 января в сети магазинов Maxima в Вильнюсе.

«Главный приз составлял более 48 миллионов евро, которые пополам разделили победители из Германии и Литвы. Точная сумма выигрыша составила 24 000 400,10 евро… Заместитель главного директора одного из организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только в Литве, но и во всех странах Балтии», - говорится в сообщении. Фото pixabay.com/652234