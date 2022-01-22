Назван способ заснуть за две минуты
Страдающим бессонницей людям дали совет, как уснуть за две минуты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.
Для успешного засыпания следует разбить процесс на две стадии: очистить разум и визуализировать изображение, отмечает источник.
На первом этапе необходимо выполнить несколько действий. Сначала расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Далее - опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. Затем - выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, а после - в ногах. Сообщается, что это должно занимать около минуты. Затем следует подключать визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера, либо в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты.
Второй этап техники предполагает повторение фразы «не думай» в течение 10 секунд. Метод используется американскими военными службами и является эффективным в 96 процентов случаев по истечении шести недель. Фото pixabay.com/Viki_B