21 января 2022, 18:01
Замерзшие озера Карелии вдохновили Rolls-Royce на новую серию машин
Компания выпустит всего 14 кроссоверов, на создание которого натолкнули зимние пейзажи Европы и России
Замерзшие озера Сибири, Карелии, Карпат и Швейцарских Альп вдохновили компанию Rolls-Royce на создание новой серии автомобилей Cullinan Frozen Lakes. О зимней версии кроссоверов сообщил журнал Motor.
Компания выпустит всего 14 экземпляров. Все они разойдутся в Европе. Автомобили выполнены в зимних тонах и дополнены декоративными вставками с имитаций трещин во льду. Салон будет представлен в двух цветах – белоснежном или синем. Вставки на передней панели и откидные столики расписывают вручную.
О начинке вседорожников пока ничего не известно. (фото motor.ru)