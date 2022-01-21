Замерзшие озера Карелии вдохновили Rolls-Royce на новую серию машин

Замерзшие озера Сибири, Карелии, Карпат и Швейцарских Альп вдохновили компанию Rolls-Royce на создание новой серии автомобилей Cullinan Frozen Lakes. О зимней версии кроссоверов сообщил журнал Motor.

Компания выпустит всего 14 экземпляров. Все они разойдутся в Европе. Автомобили выполнены в зимних тонах и дополнены декоративными вставками с имитаций трещин во льду. Салон будет представлен в двух цветах – белоснежном или синем. Вставки на передней панели и откидные столики расписывают вручную.

О начинке вседорожников пока ничего не известно. (фото motor.ru)