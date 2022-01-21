Умер знаменитый рок-музыкант Meat Loaf

В США умер знаменитый рок-музыкант и актер Майкл Ли Эдей, известный под псевдонимом Meat Loaf. Об этом сообщает издание Deadline.

Артист скончался на 75-м году жизни у себя дома. Последние дни он провел в кругу семьи.

Альбом музыканта Bat Out of Hell стал одним из самых продаваемых музыкальных релизов в истории США. Всего Meat Loaf продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Он также снялся во многих фильмах и телесериалах, среди которых «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Бойцовский клуб», «Мир Уэйна», а также «Доктор Хаус» и «Байки из склепа». Фото rockfm.ru