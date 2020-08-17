17 августа 2020, 17:03
Назван состав жюри нового сезона шоу «Голос»
Новые старые лица появятся в составе наставников девятого сезона главного музыкального шоу страны
Первый канал объявил о завершении кастинга участников на новый, девятый сезон шоу, а также назвал имена наставников.
В их числе по-прежнему будут Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, а вот Константина Меладзе сменит Баста, который уже был в жюри в одном из предыдущих сезонов.
«Для меня «Голос» - это прежде всего возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришёл показать свой талант и побороться за победу. Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва», - пообещал старый новый наставник.
Ведущим шоу по-прежнему будет Дмитрий Нагиев. Дата выхода пока не называется.