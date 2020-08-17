Регина Тодоренко замечена на музыкальном фестивале в Рускеала

Регина Тодоренко была замечена в субботу на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony.

Звезда приехала в Карелию на ретро-поезде и уже выложила в своем инстаграме фото с паровозом.

Есть информация, что в Карелию Регину привела не только любовь к музыке, но и съемки очередной программы. Будет ли это еще один выпуск «Орла и решки» или что-то другое пока неизвестно.

Регина Тодоренко

Родилась 14 июня 1990 года в Одессе. В 2014 году прошла отбор и стала ведущей телепередачи «Орёл и решка» (в паре с Колей Сергой), впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах, кроме «Перезагрузки».

10 декабря 2015 года отправилась вместе с программой «Орёл и решка» в «кругосветное» путешествие, которое длилось 8 месяцев. Её соведущей была Леся Никитюк. Но после 24-го выпуска Леся покинула передачу.

В конце 2016 года Регина отправилась вместе с Лесей Никитюк на съёмки 13-го сезона «Орёл и решка» в «самые райские и адские места мира».

13 ноября 2016 г. стала победительницей премии журнала Glamour «Женщина года 2017» в номинации «Телезвезда года».

В 2018 году Тодоренко стала одной из соведущих программы «Орёл и решка. Россия».

В мае этого года Регина Тодоренко получила Золотую кнопку YouTube, как видеоблогер, чей канал достиг миллиона подписчиков.