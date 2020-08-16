Ruskeala Symphony: В борьбе с коронавирусом победила музыка

Из-за ограничений в связи с пандемией в нем не смогли участвовать зарубежные исполнители, программу пришлось ужать до одного дня и онлайн-продажу билетов прекратить за несколько дней до фестиваля, да и погода не радовала. Но 15 августа, в день открытия театрально-концертного сезона, дождь прекратился, и тучи волшебным образом исчезли. Музыка наполнила горный парк и преобразила людей, впрочем, сама атмосфера располагала расслабиться.

«Я не в первый раз здесь, мне нравится формат фестиваля, подборка программ, акустика» - призналась петрозаводчанка Яна, уютно расположившаяся в складном кресле на скале у главной сцены.

Чем хорош фестиваль, так тем, что отличную классическую музыку можно слушать, расположившись лежа на подстилке, на надувном матрасе, сидя на траве среди деревьев, а можно и потанцевать, как это делали зрители под зажигательные ритмы бразильской и аргентинской музыки в исполнении ансамбля Михаила Тоцкого, а дети - под гопак Мусоргского, который сыграл мировые звезды "Нового русского квартета".

- Мы даже в определенной мере благодарны карантину, призналась директор Карельской государственной филармонии Ирина Устинова. - О том, что фестиваль может состояться, узнали практически за два месяца, и за это время успели подготовить программу и пригласить выдающихся музыкантов. У них нашлось время.

Действительно, если бы не коронавирус, то Олеся Петрова пела зрителям "Метрополитен опера", Сергей Семишкур арии Ленского, Германа, Хозе - в Мариинском театре. Но они оказались на фестивале в Рускеале.

- Петь перед публикой - это ни с чем не сравнимый обмен энергией, - признался Сергей Семишкур.

Но пожалуй, ничьи эмоции не сравнятся с впечатлением музыкантов квартета саксофонистов из Москвы. Они были на плаву, в прямом и переносном смысле слова - их саксофоны звучали со сцены посреди мраморного каньона.

Тут удивительная энергетика природы, вода, камни... Потрясающее впечатление, когда твое собственное исполнение отражается от стен, взлетает вверх и возвращается обратно, заполняя всю чашу каньона. У нас такого никогда не было,

- признается Владимир Кознов.

Добавим, что и у зрителей такого не было, потому что каждый фестиваль - особенный, нынешний посвящен Чайковскому, у которого в этом году юбилей. Ruskeala Symphony проводится в четвертый раз, цифру 4 подчеркивали квартеты Ансамбля Михаила Тоцкого, квартет саксафонистов и "Новый русский квартет", в составе которого только виртуозы - звезды мировой сцены. Они волшебники.

Скрипачка Юлия Игонина выступила и соло с симфоническим оркестром, божественно сыграв "Интродукцию и Рондо Каприччиозо" Сен-Санса, а виолончелист Алексей Стеблев не менее блестяще провел этот концерт в дуэте с музыковедом Карельской филармонии Татьяной Талицкой.

Музыканты могут все. Борис Андрианов не только мировая звезда виолончели, но еще и турист. Как он признался, за время вынужденных каникул сходил в поход по Алтаю. Карелию он прекрасно знает, каждое лето бывает здесь. А вот на Ruskeala Symphony выступил впервые. До этого гастрольный график не позволял. Вот такая она, пандемия...

Кстати, о безопасности. Конечно, социальную дистанцию соблюдать при таком количестве зрителей было невозможно, но волонтеры раздавали маски, дежурили две машины скорой помощи. Волонтер Арина сказала, что люди обращались к ней, кого-то укусило насекомое, у кого-то поднялось давление. Медики скорой подтвердили: ничего серьезного не было.

Недостатки фестиваля? Конечно были, исполнителей на воде, а это еще и новый камерный мужской хор филармонии, было отлично слышно на одной стороне каньона и плохо на другой - надо поработать над звуком, нужны еще смотровые площадки... Впрочем, это дело организаторов. Хорошую музыку они гарантируют. Запасайтесь стульями!