Назван снижающий риск развития рака популярный продукт

Употребление баклажанной икры способно снизить риск развития рака. Об этом рассказал невролог Дмитрий Шубин, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, баклажаны содержат вещество антоциан, которое может предотвращать рост раковых клеток. Баклажанная икра помимо баклажана включает в себя помидоры, морковь, сладкий перец, лук и чеснок.

«Эти овощи обладают противораковым эффектом», - пояснил Шубин. Кроме того, в состав баклажанной икры входит зелень, содержащая витамин К. «Витамин участвует в образовании внутреннего прочного каркаса костей», - рассказал специалист еще об одном полезном свойстве продукта. Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt