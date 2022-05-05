05 мая 2022, 21:15
Россиянам рассказали о вечно модной одежде
Яркие оттенки сейчас вытеснили из моды пастельные тона, считает стилист
Стилист Ольга Ким перечислила виды одежды, которые никогда не перестают быть модными. Слова специалиста приводит издание News.ru.
Как отметила Ким, к вечно модным вещам можно отнести белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также шейные платки, классические лоферы и базовые пальто оттенка кэмел.
Также стилист порассуждала о модном в этом сезоне цвете нарядов. По ее словам, сейчас популярны яркие оттенки, которые вытеснили пастельные тона. Фото: pixabay.com/Pexels