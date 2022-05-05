Россиянам рассказали о вечно модной одежде

Стилист Ольга Ким перечислила виды одежды, которые никогда не перестают быть модными. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметила Ким, к вечно модным вещам можно отнести белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также шейные платки, классические лоферы и базовые пальто оттенка кэмел.

Также стилист порассуждала о модном в этом сезоне цвете нарядов. По ее словам, сейчас популярны яркие оттенки, которые вытеснили пастельные тона. Фото: pixabay.com/Pexels