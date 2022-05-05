Медики предупредили о вреде пережаренного шашлыка

Пережаренный шашлык может способствовать развитию рака и ускорять старение. Об этом предупреждают российские диетологи, слова которых приводит Ura.ru.

Как отметила кандидат медицинских наук Дарья Русакова, длительная обработка мяса на огне приводит к образованию канцерогенов. Корочка мяса может повредить слизистую желудка, кишечника, пищевода, отметила специалист.

Также Русакова посоветовала употреблять овощи-гриль, поскольку они сохраняют внутри достаточное количество витаминов. При этом не стоит их сильно зажаривать и применять много масла.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, в свою очередь, отметил, что пережаренное мясо ускоряет старение организма. «Сильно не солить, есть побольше овощей и углеводных гарниров типа крупы, бобовые, грубый хлеб. Тогда, может, это будет не так вредно. А так понятно, что любой шашлык, как ты его не жарь, это вредно», - заявил он. Фото: pixabay.com/vika-imperia550