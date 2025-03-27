Назван размер среднемесячной зарплаты в Карелии

В 2024 году среднемесячная зарплата в Карелии превысила 73 тысячи рублей, сообщили в региональном управлении труда и занятости. За год заработная плата увеличилась на 14%.

В регионе сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, но при этом остро стоит вопрос с кадрами.

В реальном секторе экономики отмечают снижении задолженности по зарплате. За прошлый год сумма задолженности по зарплате уменьшилась по сравнению с началом 2024 года на 5,9 млн рублей и составила 33,3 млн рублей на шести предприятиях. При этом в бюджетной сфере долгов по зарплате нет.