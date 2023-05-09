Найден пропавший в Карелии Андрей Годунов

Спасатели двое суток искали пропавшего в Карелии 35-летнего Андрея Годунова. Сегодня, 9 мая он найден живым.

В группе "Поисковый отряд ЛизаАлерт Республики Карелия" было размещено объявление: "Годунов Андрей Александрович, 35 лет, 7 мая 2023 года уехал на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado черного цвета в неизвестном направлении".

Сообшалось также, что зона поиска - от Петрозаводска до поселка Поросозеро Суоярвского района. Спасатели искали его на автомобилях со специальным снаряжением.

Сегодня паблик сообщил: "Найден, жив!". // Фото: freepik.com.