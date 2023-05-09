В Петрозаводске презентовали новый проект «Заонежье обетованное»

Текст и фото: Антонина Кябелева

5 мая в Петрозаводске состоялась презентация нового проекта «Заонежье обетованное», рассказывающее о культурных памятниках, о нераскрученных, но очень красивых местах, о не отмеченных на карте, но существующих деревнях Заонежья, а главное об удивительных людях, которые здесь живут.

Автономная некоммерческая организация «Центр социального туризма» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив, средства которого пойдут, в первую очередь, на издание книги «Заонежье обетованное, или 1000 километров по пересеченной местности». Книга, по определению ее автора, известного карельского журналиста Евгения Белянчикова, является неклассическим путеводителем по удивительному миру Заонежья.

Неклассический путеводитель представляет собой цикл очерков, которые несколько лет назад были опубликованы в газете «ТВР-Панорама» и на сайте «Петрозаводск говорит». В 2017 году Евгений Белянчиков и карельский фотограф Игорь Подгорный в течение недели путешествовали на внедорожнике по деревням Медвежьегорского района, общались с их жителями, посещали местные достопримечательности, любовались удивительной природой, по-новому открывая для себя «невитринную» Карелию.

«Идея была простая. Мы захотели проехать по другому Заонежью. Что такое Заонежье? Заонежье - это Кижи. От Медвежьегорска до Кижей примерно сто километров. А между ними вроде бы как ничего. Идея была в том, чтобы показать, что на самом деле это не так, на самом деле эти сто километров — потрясающе интересные места»,

- сказал Евгений Белянчиков.

В качестве примера он вспомнил о несостоявшейся столице Карелии — деревне Фоймогуба, где в допетровскую эпоху появился медеплавильной завод.

Но главным открытием, признался Белянчиков, для него стали люди:

«Получилось так, что мы вроде хотели посмотреть достопримечательности, которые скрыты от широкого туриста, от большой аудитории, куда не ходят автобусы, а получилось так, что самая главная достопримечательность — это люди».

Он рассказал об удивительной паре, которая живет в деревне Рим. Этой деревни не осталось на карте, там сохранился единственный дом, но он обитаем. В деревне Пегрема живет отшельник Анатолий Журавлев. Путешествуя по Заонежью, вспомнил Евгений, им встретился ученый из Чехии, которые пешком передвигался от деревни к деревне, исследуя удивительный край.

«Все истории правдивы. Там нет ни слова лжи. Но они идут от первого лица»,

- заметил журналист, рассказывая о готовящейся к изданию книге.

Евгений Белянчиков уверен, что маршрут, который он преодолел, может позволить себе в летнее время любой автомобилист, даже не являющийся счастливым обладателем внедорожника. По его словам, сам проект и книга адресованы тем, кто хочет увидеть, узнать, почувствовать «не попсовую» Карелию.

Вспоминая поезду, Игорь Подгорный признался, что она стала настоящим подарком для фотографа:

«Для меня этот проект — это история про людей и для людей».

По его словам, в заонежских деревнях поначалу их встречали настороженно. «Эти люди не готовы были говорить с нами сразу. Мы приезжаем к ним, как снег на голову. Они начинали осторожно нас расспрашивать, зачем мы приехали. Когда мы им объясняли, они начинали петь нам песни, читать стихи своего собственного сочинения», - вспомнил Подгорный.

Дмитрий Бобров, руководитель проектов Центра социального туризма рассказал, что «Заонежье обетованное» - это уже десятый проект, которые реализует некоммерческая организация. Помимо издания книги и проведения фотовыставки, на которой будут представлены тридцать лучших фотографий Игоря Подгорного, сделанных в поездке по Заонежью, планируется установить информационные стенды в самых интересных местах, о которых рассказано в путеводителе.

Летом Заонежье посещает около 20 тысяч самостоятельных туристов, а постоянно проживает здесь всего 3232 человека.

«При такой посещаемости со стороны туристов местные жители должны как сыр в масле кататься»,

- считает Дмитрий Бобров.

В Заонежье находится более 300 исторических, культурных, природных памятников. Однако пока туристические возможности края не принесли местным жителям ни достатка, ни процветания. Только за 2022 год население сократилось на 124 человека. Конечно, Бобров не считает развитие туризма панацеей, но он уверен, что привлечение туристов может «привнести новые смыслы в жизнь местного населения». Одномоментно Заонежье может пока принять всего 300 туристов. Гостевые дома, продажа местной продукции, сувениров, организация небольших кафе - это один из путей развития предпринимательства, который может принести неплохой доход местным жителям.

Правда, далеко не все приветствуют появление туристов.

«Пятьдесят процентов местных жителей видят в развитии туризма угрозу сохранению традиционного образа жизни»,

- заметил Бобров.

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова одна из тех, кто категорически против, как она выразилась «такого туризма».

«Мы вас боимся. Мы боимся, потому что знаем по опыту, что может быть. Местные жители уже пережили ряд таких экспериментов, связанных с обещаниями, какая у нас будет хорошая, светлая и, самое главное, богатая жизнь»,

- сказала Сукотова.

Она вспомнила и о вырубке лесов, и о разработке месторождения шунгита, и о форелевых хозяйствах. Валентину Сукотову больше всего волнует, что в Заонежье много деревянных памятников, которые вообще не охраняются. По ее мнению, развитие туризма может обернутся трагедией.

«Пока не будет охраны, ни о каком туризме не может быть речи. Мы не защищены»,

- считает она.

И Евгений Белянчиков, и Дмитрий Бобров считают, что необходимо искать компромисс между интересами тех, кто мечтает о тишине и покое, и тех, кто «болеет» охотой к перемене мест, пытаясь познакомится с потаенными уголками Карелии.

Новый проект не подразумевает развитие массового туризма в Заонежье с большими автобусами и наплывом путешественников. Несколько разработанных маршрутов — это, скорее, попытка осторожно приоткрыть уникальные места для индивидуальных путешественников, для знатоков и ценителей Русского Севера. С другой стороны, повышение туристического интереса к заонежским деревням позволит изменить к лучшему и жизнь местных жителей. Во всяком случае, в это искренне верят авторы проекта «Заонежье обетованное».