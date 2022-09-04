Натуральный камень, грунтовые дорожки, деревянные настилы

Владимир Любарский провел прямую линию и ответил на вопросы горожан о новом проекте благоустройства петрозаводской набережной. Визитная карточка города, место притяжения и любимое место отдыха местных жителей и туристов нуждается в обновлении и реконструкции – соответствующие планы были недавно широко анонсированы в прессе и в социальных сетях. С их поддержкой выступил и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Идея продлить Онежскую набережную возникла не сейчас – некоторое время назад группа российских и зарубежных архитекторов разработала концепцию «Город у воды». Она как раз затрагивала прибрежную территорию – набережную Варкауса, проспект Октябрьский. Поручение актуализировать проект нам дал Артур Олегович. Поэтому это не новое, а просто незабытое старое, которое мы намерены адаптировать с учетом последних реалий и мнений горожан»,

- рассказал Любарский в ходе прямой линии.

Проект уже обсудили на выездном совещании на берегу Онежского озера с участием главы республики. Артур Парфенчиков отметил, что работы предстоят масштабные.

«Мы не заявляем и не обещаем, что сделаем все и сразу за год. Важно, чтобы процесс пошел. Будем осторожно, очень взвешенно решать, как нам быть с набережной, чтобы она, с одной стороны, соответствовала единой концепции, а с другой – была наполнена различными объектами, интересными для людей»,

- пояснил тогда Парфенчиков.

Петрозаводский градоначальник рассказал о деталях реализации проекта: уже в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации реконструкции набережной. Планируется, что она пройдет в два этапа. Сначала приведут в порядок прогулочную зону, а затем займутся благоустройством пока еще «дикой» набережной. Эту идею активно поддержали сами петрозаводчане – проголосовали в интернет-опросе, размещенном на странице Петрозаводского городского округа ВКонакте, а также прислали массу интересных идей – что именно должно быть на набережной. По словам Любарского, при реализации проекта мнение жителей будет обязательно учитываться. Ключевая идея – то, что зону отдыха надо обязательно продлевать и преобразовывать.

«Мы планируем, что на первом этапе будут задействованы Онежская и Петровская набережные, уже благоустроенные зашитые в гранит. А на втором – территория от устья Неглинки до Курса. Варианты могут быть разные – новый участок набережной не обязательно зашивать в гранит, возможно, здесь будут обустроены природные грунтовые дорожки. Хорошую перспективу стать красивой рекреационной зоной также имеет фрагмент от устья Лососинки до судостроительного завода. Главное, чтобы весь проект был объединен единым архитектурным планировочным решением и разбит на этапы реализации»,

- рассказал мэр карельской столицы.

Свое мнение, как именно лучше обустроить новый участок набережной, должны дать специалисты. Без сомнения, по всей побережной полосе нужно будет провести берегоукрепительные работы. Онежское море непредсказуемо, оно может выходить из берегов, заливать прибрежные территории. Где-то, возможно, понадобится сгладить береговую линию. Для этого потребуется привлечение федеральных средств.

Благоустройство зон отдыха уже ведется – власти Петрозаводского городского округа ежедневно получают по несколько соответствующих поручений от главы республики. Это касается не только набережной, но и прилегающих к ней территории, а также других районов. Все проекты по благоустройству должны быть встроены в уже имеющееся содержание. Яркий пример – приведение в порядок Побережного парка на Варкауса. Этот проект вошел в число победителей голосования по отбору общественных территорий города для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 6 миллионов рублей будет вложено в создание рекреационной зоны с деревянными настилами, красивыми шезлонгами для отдыха, качелями и прочим. Работы планируется завершить к 1 сентября 2023 года. Это, пусть и фрагментарное, но законченное красивое рекреационное решение, которое, несомненно, станет отличным дополнением набережной.

То же касается Левашовского бульвара – знаковой для Петрозаводска территории. Здесь проводятся масштабные работы по благоустройству, включая озеленение, ликвидацию больных и старых деревьев, выкладку новых бордюров, мощение дорожек, установку скамеек. Власти городского округа сделали так, чтобы при этом использовался гранит от местных производителей, который с точки зрения износостойкости имеет гораздо лучшие характеристики, чем уральский камень. К слову, Артур Парфенчиков поддержал инициативу сделать так, чтобы при строительстве и благоустройстве подобных объектов, муниципальных учреждений применять не бетон, а природный камень, который и выглядит красивее, и прослужит дольше.

Еще одна важная задача, которую местные власти должны решить – ревизия земельных участков, прилегающих к набережной (в том числе, ее перспективному участку). Цель – высвободить 20-метровую прибрежную зону, которая должна быть доступна для всех. Работа уже началась; достигнута договоренность с несколькими частниками, а также Прионежской гостиницей и Онежским замком. Вместе с прокуратурой предстоит большая работа по реализации уже вынесенных судебных решений.

«Главное, что петрозаводцы чувствуют поддержку республиканских властей, видят их живой интерес к благоустройству набережной»,

- резюмировал Владимир Любарский.