Премьер-министр Карелии о медицине: Мы ушли от обшарпанных кабинетов

Премьер-министр Карелии Александр Чепик в интервью «Республике» отдельно остановился на изменениях инфраструктуры здравоохранения. По его словам, Глава Карелии дал поручение, и две трети подъездов к больницам уже реконструировали. Меняется и внутреннее наполнение медучреждений.

«Посмотрите, как внешне больницы наши изменились в районных центрах. Мы ушли от обшарпанных кабинетов, обветшавших коридоров. Просто небо и земля. Можно в каждую больницу заходить, и у нас там есть современная поликлиника, современная входная зона»,

- отметил премьер-министр.

Александр Чепик также указал и на тот факт, что с приходом нынешней губернаторской команды в системе здравоохранения оживают важные объекты, до которых у прежних властей не доходили руки.

«Сейчас мы ведем реконструкцию блоков А и Б — это тот недострой на Древлянке, рядом с перинатальным центром, работаем по хирургическому корпусу БСМП. Мы привлекли федеральные деньги и зарезервировали региональные средства, чтобы завершить работы по этим объектам»,

- подчеркнул руководитель регионального кабмина.

Подробнее о том, как удалось изменить систему здравоохранения Карелии за пять лет, читайте в большом интервью Александр Чепика на «Республике». Фото: rk.karelia.ru