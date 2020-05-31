Наташа Королева удивила поклонников полной фигурой

Певец Шура (Медведев) выложил в Instagram фото со съемочной площадки, где он вместе с музыкантом Андреем Державиным позирует с певицей Наташей Королевой, пишет «МК».

Издание сообщает, что многие порадовались в комментариях за жизнерадостного Шуру, который никогда не унывает. На кадре он предстал в новом желтом пальто. Но облик Королевой удивил многих. Кто-то удивился лысой голове Державина. Но в целом пользователи считают, что музыкант выглядит хорошо.

А вот Наташе Королевой не повезло.

«Ого, Наташа располнела....», «С голоду распухла», «Наташа поправилась чутка на самоизоляции!», «Не узнала Королеву! Видно, что была долго на самоизоляции»,

– высказались россияне.

Однако нашлись и заступники. Они неуклюже отметили, что Королева просто-напросто находится в «центре» кадра, оттого и кажется больше. Не всех этот довод убедил.