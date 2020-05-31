31 мая 2020, 16:07
Автомобиль «Рено» столкнулся «Газелью» на трассе «Кола» и загорелся
Серьезная авария произошла в Кировском районе Ленобласти
ДТП произошло на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти (трасса «Кола»), где спасатели тушили загоревшийся «Рено Дастер», сообщает 47news.
Как пишет издание, авария произошла в начале первого часа дня 31 мая рядом с деревней Горгала. Автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с «Газелью». От удара отечественная машина опрокинулась на бок, а иномарка загорелась.
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в 12:25 поступил сигнал о горящем автомобиле. На место происшествия прибыли наряды двух пожарных частей – пламя погасили.
По предварительным данным дорожной полиции, серьезно пострадавших в инциденте нет. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что информация уточняется.