Автомобиль «Рено» столкнулся «Газелью» на трассе «Кола» и загорелся

ДТП произошло на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти (трасса «Кола»), где спасатели тушили загоревшийся «Рено Дастер», сообщает 47news.

Как пишет издание, авария произошла в начале первого часа дня 31 мая рядом с деревней Горгала. Автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с «Газелью». От удара отечественная машина опрокинулась на бок, а иномарка загорелась.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, в 12:25 поступил сигнал о горящем автомобиле. На место происшествия прибыли наряды двух пожарных частей – пламя погасили.

По предварительным данным дорожной полиции, серьезно пострадавших в инциденте нет. В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что информация уточняется.