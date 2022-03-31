Насильник в маске напал на девушку в Кондопоге

27-летний молодой человек напал на незнакомую девушку, подверг ее сексуальному насилию, но изнасиловать не смог – жертва оказала активное сопротивление. Криминальная история произошла в новогодние праздники во дворе жилого дома в Кондопоге, рассказали в пресс-службе СУ СК.

Установить преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина бесцельно блуждает по улице, надевает на лицо маску и следует за жертвой. Его разыскали и задержали, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, соединенных с угрозой убийством.

Также следователи узнали в нападавшем мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В Следкоме считают, что мужчина в темное время суток выслеживал жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них. Уголовное дело направили в суд. (фото pixabay.com, Arcaion)