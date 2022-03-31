Санитарка в Костомукше обокрала 80-летнюю пациентку

Жительница Костомукши украла с банковского счета пенсионерки 16 тысяч рублей. Это произошло, когда 80-летняя женщина лежала в межрайонной больнице № 1, сообщили в прокуратуре Карелии.

Злоумышленница работала санитаркой и воспользовалась доверчивостью бабушки. Та сама не могла набирать номер, чтобы позвонить родным, и просила помочь других пациентов или сотрудников больницы.

Воспользовавшись этим, 34-летняя санитарка перевела с банковского счета пенсионерки 16 тысяч рублей на свою банковскую карту, а сообщения банка о переводах удалила из памяти сотового телефона.

Когда женщина выздоровела, она попросила прокурора Костомукши разобраться, почему уменьшилась денежная сумма на ее банковском счете. В ходе проверки вскрылось тяжкое имущественное преступление.

В отношении воровки-санитарки возбудили уголовное дело, она во всем призналась и возместила пенсионерке ущерб. Дело по обвинению медработника рассмотрит суд. // Фото: geralt/pixabay.com