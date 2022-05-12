Нашли тела подростка и его матери, которая не смогла выплатить ипотеку

Тела 15-летнего подростка и его матери нашли в их квартире в Балашихе. Есть версия, что причиной смерти двоих стал долг по ипотечному кредиту, передает Baza.

По данным издания, мать и сына обнаружили живыми, но в тяжелом состоянии. Родственница вызвала бригаду медиков, но в больнице пациентов спасти не смогли.

Женщина не могла расплатиться с долгами по ипотеке. Она исправно вносила кредит, который оформила в 2016 году. Потом из-за пандемии в 2020-м потеряла работу.

Квартиру, в которой она жила с сыном, несколько раз пытались продать, но не смогли. Потом банк прислал уведомление о выселении. Женщина, видимо, решила этого не допустить, совершила самоубийство и лишила жизни сына.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили 12 мая в Следственном комитете Московской области. // Фото: geneticliteracyproject.org