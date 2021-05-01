Нарушение правил переезда железной дороги стало дороже

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в статью 12.10 КоАП «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». При этом заплатить этот штраф в течение 20 дней с момента вынесения со скидкой будет нельзя.

Ранее за выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также проезд на запрещающий сигнал светофора, было предусмотрено лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 1000 рублей.

С 1 мая срок лишения прав остается неизменным, а штраф увеличился до 5 тысяч рублей. Это же наказание будет применяться, если водитель проезжает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в «пределах видимости».

Самовольное открытие шлагбаума с 1 мая штраф за нарушение увеличился до 5 тысяч рублей.

ГИБДД Карелии отмечает, что число таких нарушений в Карелии снижается. С начала года свыше 60 водителей оштрафованы за данное нарушение. // Фото: ГИБДД РК