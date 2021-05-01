Мошенники придумали новый способ отъема денег у населения

Мошенники представляются сотрудниками банков и просят назвать номер карты и секретный код CVC, чтобы карта попала в список, который не будет блокироваться после отключения России от SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство цитирует слова руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, она считает, что пока такие атаки безуспешны.

«Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги»,

— сказала эксперт.

В то же время она подчеркнула, что такие схемы не используются долго, потому что они ограничены международной повесткой. // Фото: bankreal.ru