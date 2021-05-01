Бывший министр Карелии приговорен к 6 годам условно и крупному штрафу

Вчера в Петрозаводском городском суде был оглашен приговор бывшему министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу. Об этом сообщает сайт «Столица на Онего».

По сведениям издания, Дмитрия Матвийца суд признал виновным в мошенничестве с возвратом НДС и приговорил бывшего чиновника к шести годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей. Обвинение просило суд признать Матвийца виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Сам Матвиец заявлял, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что оформлял документы по возврату НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании. Свою вину бывший министр не признал и в суде.

На сайте Петрозаводского городского суда какая-либо информация о приговоре отсутствует.