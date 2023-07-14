Народный символ на злобу дня

Жители села Ведлозеро Пряжинского района и близлежащих деревень выразили свое возмущение при помощи рисунка в виде фигуры из пяти пальцев. Символичное изображение в настоящее время украшает автобусную остановку, а его фото (неизвестного автора) появилось в паблике «Ведлозеро деревня мирового масштаба». За сутки картинка набрала больше 10 тысяч просмотров.

«Люди стоят подолгу и напрасно на остановке в самом Ведлозере и на трассе (остановка «Развилка Ведлозеро»)»,

- сообщает пост в соцсети.

Нетрудно догадаться, что свою боль они выразили по поводу пассажирского транспорта, который в село не заходит. Для того чтобы людям выбраться по делам в город или районный центр, необходимо дойти до трассы Сортавала–Петрозаводск. Путь неблизкий и непростой. В комментариях народ выразил негодование, что людям пожилого возраста трудно преодолеть длинную дорогу и крутую гору.

Подписчики сообщества пришли к выводу, что в такой ситуации, как ведлозерцы находятся многие жители деревень и сел. // Фото: Неизвестный автор. Группа «Ведлозеро – деревня мирового масштаба»